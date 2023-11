Mercato Juventus | Berardi punta i piedi: vuole la Juve a gennaio

L'attaccante del Sassuolo vuole lasciare gli emiliani nella prossima sessione di mercato per approdare in bianconero

Domenico Berardi ha deciso: nonostante la riconoscenza e attaccamento nei confronti del Sassuolo vuole andare alla Juve. Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante neroverde è pronto a salutare il Mapei per trasferirsi alla Continassa. Questa volta potrebbe essere quella buona. In più occasioni, in passato, Berardi è stato vicino a lasciare il Sassuolo, ma poi ha sempre deciso di restare. In estate, la prima apertura, alla Juventus: la Vecchia Signora è in una fase di ricostruzione e potrebbe costruire la squadra intorno al suo talento.