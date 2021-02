UFFICIALE: Khedira è un giocatore dell’Hertha Berlino

TORINO- Ultime ore del calciomercato invernale, prima del gong che risuonerà alle 20.00. I club di Serie A sono al lavoro senza sosta per sistemare gli ultimi affari sia in entrata che in uscita. E la Juventus, in questo caso, non fa differenza. Il club bianconero sta sistemando gli ultimi dettagli per sfoltire la rosa a disposizione di Andrea Pirlo.

In questi minuti è ufficialmente arrivata la separazione da Sami Khedira. Il centrocampista tedesco era ritenuto fuori dal progetto tecnico del mister bianconero da ormai diversi mesi, senza possibilità di reintegro all’interno della rosa. Il numero 6, in estate, aveva rifiutato tutte le trattative per la rescissione del contratto nella speranza di poter dire ancora la sua con la maglia bianconera. Una nuova occasione che, però, non gli è mai stata concessa e una situazione che ha convinto l’ex Real Madrid a lasciare l’Italia.

Sami Khedira è infatti diventato ufficialmente un calciatore dell'Herta Berlino. Il club tedesco ha comunicato la chiusura dell'affare in questi minuti con un post sul proprio profilo Twitter ufficiale. Il centrocampista saluta Torino e la Juventus dopo quasi sei stagioni, in cui ha collezionato 145 presenze e 21 gol, risultando tra i principali protagonisti di cinque dei nove scudetti consecutivi, oltre che di tre coppe italia e 2 supercoppe italiane : "Dalla "Vecchia Signora" di Torino alla "Vecchia Signora" di Berlino: Sami Khedira si trasferisce dalla Juventus Torino all'Hertha BSC e ora gioca per i biancazzurri. Il 33enne campione del mondo dal 2014 torna dopo più di dieci anni e 99 partite (21 gol, nove assist) in Serie A per i campioni d'Italia e 102 partite (sei gol, sei assist) in 'La Liga' per Il campione in carica della Spagna, il Real Madrid, torna in Bundesliga".