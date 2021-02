La data e il luogo della finale di Coppa Italia

TORINO – La Juventus ha guadagnato ieri sera l’accesso alla finale della Coppa Italia grazie alla vittoria nei 180 minuti delle semifinali contro l’Inter. I bianconeri infatti, dopo aver vinto a San Siro la semifinale di andata della scorsa settimana grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo che aveva risposto al vantaggio di Lautaro Martinez, hanno pareggiato ieri sera per 0-0 tra le mura amiche dell’Allianz Stadium strappando il pass per la finale. La squadra ha fornito, nell’arco delle due sfide, due grandi prestazioni, che sono valse ad Andrea Pirlo la conquista della sua prima finale da allenatore dopo la vittoria della prima in panchina, quella in Supercoppa Italia contro il Napoli.

Una grande partita l’hanno disputata ieri sera i due difensori centrali della Juventus Merih Demiral e Matthijs de Ligt, che hanno annullato i tentativi degli attaccanti nerazzurri Lukaku e Lautaro Martinez, che non si sono mai rivelati pericolosi nei pressi di Gianluigi Buffon. Menzione anche per tutto il resto della squadra, che ha saputo compattarsi e giocare unita, transitando insieme per tutte le fasi della partita e riprendendo ai dettami del suo allenatore.

La Juventus adesso aspetta la sua avversaria, in quella che sarà la finale della settantaquattresima edizione del trofeo, che verrà decretata dalla partita di questa sera tra l’Atlanta e il Napoli, che scenderanno in campo dopo la partita di andar finita per 0-0 al Maradona. Oltre alla loro avversaria, i bianconeri aspettano anche di conoscere la sede della finale, che ancora non è stata confermata. Se la data infatti è già stata stabilita, con l’atto finale della competizione che si giocherà il 19 maggio alle ore 21, regna ancora incertezza sulla sede. Lo scenario dovrebbe infatti essere, come negli ultimi anni, lo Stadio Olimpico di Roma, anche se si starebbe pensando ad una location alternativa, quale lo stadio San Siro di Milano.