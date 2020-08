La Juventus a caccia di un nuovo record

Il Corriere della Sera apre la sua pagina sportiva con il ritorno della serie A titolando:”Cacciatori di record”.

“Juve pronta a riprendere la marcia ma Allegri pensa solo alla Spal: «Non mi fido, un passo alla volta». Si avvicina peri bianconeri il ciclo più tosto del campionato. Paolo Tomaselli scrive: “(…) Eppure davvero non si può far finta di niente di fronte al primato di 34 punti su 36 conquistati in campionato (unico pareggio, col Genoa allo Stadium) e di fronte al fatto che con altre 7 vittorie nell’anno solare i punti salirebbero a 103, una prima assoluta, senza finora nemmeno una sconfitta in trasferta. Unico particolare: Spal oggi, ma soprattutto Fiorentina, Inter, Torino, Roma, Atalanta e Samp da qui al 29 dicembre, sembrano il filotto più impegnativo dell’agenda bianconera (…)”. Il fuoriclasse ha deciso: vuole solo la Juventus!…>>>CONTINUA A LEGGERE