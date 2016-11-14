La Juve domina, il Crotone vale quasi un tredicesimo: la classifica degli stipendi in Serie A

I bianconeri comandano in Italia, ma rispetto alle big europee il divario è ancora enorme

20° POSTO

La Global Sports Survey ha pubblicato la graduatoria degli stipendi nello sport, analizzando anche i numeri della Serie A. Dal ventesimo posto, occupato dal Crotone, fino al primo della Juve c’è una differenza di quasi 13 volte. I calabresi, infatti, spendono in media 360 mila euro per ogni calciatore. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

19° POSTO

Un’altra neopromossa dopo il Crotone, il Pescara di Massimo Oddo dove lo stipendio medio per ogni calciatore è di circa 415 mila euro. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

18° POSTO

Al terzultimo posto c’è il Palermo di Zamparini, in Sicilia lo stipendio medio di ogni calciatore è di 430 mila euro. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

17° POSTO

Non è un caso se le ultime quattro della classifica sono anche le ultime quattro a livello di stipendi. L’Empoli, quartultimo in Serie A, ha la stessa posizione anche in questa classifica con uno stipendio medio di circa 455 mila euro. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

16° POSTO

La favola Chievo continua a stupire in Italia, una vera e propria impresa quella del Presidente Campedelli perché lo stipendio medio a Verona è di 480 mila euro. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

15° POSTO

Al quindicesimo posto troviamo l’Udinese della famiglia Pozzo, qui si sale addirittura sopra i 600 mila euro, esattamente 615 mila euro per ogni giocatore. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

14° POSTO

Il progetto giovani è vincente ed economicamente vantaggioso. Basta chiedere all’Atalanta, quarta in classifica in campionato ma quattordicesima per stipendi, in media un calciatore a Bergamo guadagna circa 630 mila euro. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

13° POSTO

L’ultima neopromossa è la più ricca, il Cagliari infatti ha una spesa media di quasi 670 mila euro per ogni calciatore. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

12° POSTO

Un altro progetto giovane che funziona molto bene è quello del Patron Squinzi con il suo Sassuolo. Per i neroverdi uno stipendio medio di quasi 790 mila euro. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

11° POSTO

A metà classifica la Sampdoria di Massimo Ferrero, che garantisce in media uno stipendio di circa 815 mila euro per ogni calciatore. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

10° POSTO

Al decimo posto la prima proprietà internazionale della Serie A. Il Bologna del Presidente Joey Saputo garantisce uno stipendio medio di circa 840 mila euro. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

9° POSTO

Ci si avvicina al milione di euro in media e si arriva al Toro di Urbano Cairo, che ha obiettivi europei anche se spende “solamente” 875 mila euro per ogni calciatore. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

8° POSTO

Ultima squadra sotto la soglia del milione di euro è il Genoa di Enrico Preziosi, che con 900 mila euro di media per giocatore si piazza all’ottavo posto. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

7° POSTO

La Fiorentina è la prima squadra che supera, anche abbondantemente, la soglia del milione di euro. I Della Valle sborsano più di un milione e 300 mila euro per ogni calciatore. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

6° POSTO

La Lazio del Presidente Lotito si consolida al sesto posto con oltre un milione e 400 mila euro di media per ogni calciatore. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

5° POSTO

La riduzione del tetto ingaggi ha spinto il Milan fino al quinto posto in questa speciale classifica. Il progetto giovani funziona e le casse respirano, anche se comunque la spesa media per ogni calciatore è di quasi due milioni e 200 mila euro. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

4° POSTO

Non solo differenza di fatturato, ma anche di stipendi rispetto alla Juve. Il tetto ingaggi fissato da De Laurentiis comunque funziona, visto che lotta per lo Scudetto spendendo “solamente” due milioni e 250 mila euro per ogni calciatore. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

3° POSTO

Poco meno di tre milioni di euro (2,9) per ogni calciatore e una crisi che ha portato all’esonero di Frank De Boer. Questi i numeri, tutt’altro che rosei, della prima Inter targata Suning, in attesa della rinascita con Pioli. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

2° POSTO

La vera anti-Juve è la Roma, non solo sul campo ma anche a livello di ingaggi. La distanza con i bianconeri è abissale, ma i quasi 3 milioni e mezzo spesi dai giallorossi per ogni calciatori sono sinonimo di grandi investimenti. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

1° POSTO

Comanda e domina la Juve anche in questa speciale classifica. L’arrivo di Higuain ha portato un innalzamento del tetto ingaggi, con i bianconeri che adesso spendono oltre 4 milioni e 600 mila euro per ogni calciatore. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

BILANCIO

La Serie A, nonostante questi numeri possano sembrare importante, dimostra di essere ancora indietro rispetto alle big del calcio mondiale. Solo le prime tre italiane rientrano nella classifica delle 100 squadre (si considerano tutti i maggiori sport) che spendono di più per gli ingaggi. Il dominio americano, tra NBA e MLB è evidente, ma ben sette club di Premier League entrano nella classifica delle prime 100, con la Juve che è addirittura 41esima nel mondo e solamente ottava per quanto riguarda il calcio.