La Juve domina, il Crotone vale quasi un tredicesimo: la classifica degli stipendi in Serie A
La Juve domina, il Crotone vale quasi un tredicesimo: la classifica degli stipendi in Serie A

redazionejuvenews
14 Novembre, 11:03 2016
marotta-agnelli-paratici
I bianconeri comandano in Italia, ma rispetto alle big europee il divario è ancora enorme

20° POSTO

La Global Sports Survey ha pubblicato la graduatoria degli stipendi nello sport, analizzando anche i numeri della Serie A. Dal ventesimo posto, occupato dal Crotone, fino al primo della Juve c’è una differenza di quasi 13 volte. I calabresi, infatti, spendono in media 360 mila euro per ogni calciatore. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

MILAN, ITALY - NOVEMBER 06: FC Crotone team players pose during the Serie A match between FC Internazionale and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on November 6, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)
MILAN, ITALY – NOVEMBER 06: FC Crotone team players pose during the Serie A match between FC Internazionale and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on November 6, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

19° POSTO

Un’altra neopromossa dopo il Crotone, il Pescara di Massimo Oddo dove lo stipendio medio per ogni calciatore è di circa 415 mila euro. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

PESCARA, ITALY - OCTOBER 01: Players of Pescara Calcio after the Serie A match between Pescara Calcio and AC Chievo Verona at Adriatico Stadium on October 1, 2016 in Pescara, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)
PESCARA, ITALY – OCTOBER 01: Players of Pescara Calcio after the Serie A match between Pescara Calcio and AC Chievo Verona at Adriatico Stadium on October 1, 2016 in Pescara, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

18° POSTO

Al terzultimo posto c’è il Palermo di Zamparini, in Sicilia lo stipendio medio di ogni calciatore è di 430 mila euro. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

PALERMO, ITALY - OCTOBER 17: Players of Palermo pose for a team shot during the Serie A match between US Citta di Palermo and FC Torino at Stadio Renzo Barbera on October 17, 2016 in Palermo, Italy. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)
PALERMO, ITALY – OCTOBER 17: Players of Palermo pose for a team shot during the Serie A match between US Citta di Palermo and FC Torino at Stadio Renzo Barbera on October 17, 2016 in Palermo, Italy. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)

17° POSTO

Non è un caso se le ultime quattro della classifica sono anche le ultime quattro a livello di stipendi. L’Empoli, quartultimo in Serie A, ha la stessa posizione anche in questa classifica con uno stipendio medio di circa 455 mila euro. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

EMPOLI, ITALY - SEPTEMBER 12: Players Empoli FC celebrates the victory after the Serie A match between Empoli FC and FC Crotone at Stadio Carlo Castellani on September 12, 2016 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
EMPOLI, ITALY – SEPTEMBER 12: Players Empoli FC celebrates the victory after the Serie A match between Empoli FC and FC Crotone at Stadio Carlo Castellani on September 12, 2016 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

16° POSTO

La favola Chievo continua a stupire in Italia, una vera e propria impresa quella del Presidente Campedelli perché lo stipendio medio a Verona è di 480 mila euro. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

VERONA, ITALY - NOVEMBER 06: Sergio Pellissier #31 of AC ChievoVerona celebrates after scoring his team's first goal from the penalty spot during the Serie A match between AC ChievoVerona and Juventus FC at Stadio Marc'Antonio Bentegodi on November 6, 2016 in Verona, Italy. (Photo by Dino Panato/Getty Images)
VERONA, ITALY – NOVEMBER 06: Sergio Pellissier #31 of AC ChievoVerona celebrates after scoring his team’s first goal from the penalty spot during the Serie A match between AC ChievoVerona and Juventus FC at Stadio Marc’Antonio Bentegodi on November 6, 2016 in Verona, Italy. (Photo by Dino Panato/Getty Images)

15° POSTO

Al quindicesimo posto troviamo l’Udinese della famiglia Pozzo, qui si sale addirittura sopra i 600 mila euro, esattamente 615 mila euro per ogni giocatore. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

UDINE, ITALY - OCTOBER 31:Udinese Calcio players greats fans after the Serie A match between Udinese Calcio and FC Torino at Stadio Friuli on October 31, 2016 in Udine, Italy. (Photo by Dino Panato/Getty Images)
UDINE, ITALY – OCTOBER 31:Udinese Calcio players greats fans after the Serie A match between Udinese Calcio and FC Torino at Stadio Friuli on October 31, 2016 in Udine, Italy. (Photo by Dino Panato/Getty Images)

14° POSTO

Il progetto giovani è vincente ed economicamente vantaggioso. Basta chiedere all’Atalanta, quarta in classifica in campionato ma quattordicesima per stipendi, in media un calciatore a Bergamo guadagna circa 630 mila euro. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - NOVEMBER 06: players of Atalanta BC celebrate at the end of the Serie A match between US Sassuolo and Atalanta BC at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on November 6, 2016 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Photo by Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)
REGGIO NELL’EMILIA, ITALY – NOVEMBER 06: players of Atalanta BC celebrate at the end of the Serie A match between US Sassuolo and Atalanta BC at Mapei Stadium – Citta’ del Tricolore on November 6, 2016 in Reggio nell’Emilia, Italy. (Photo by Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)

13° POSTO

L’ultima neopromossa è la più ricca, il Cagliari infatti ha una spesa media di quasi 670 mila euro per ogni calciatore. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

CAGLIARI, ITALY - OCTOBER 31: Daniele Dessena of Cagliari celebrates the goa during the Serie A match between Cagliari Calcio v US Citta di Palermo at Stadio Sant'Elia on October 31, 2016 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)
CAGLIARI, ITALY – OCTOBER 31: Daniele Dessena of Cagliari celebrates the goa during the Serie A match between Cagliari Calcio v US Citta di Palermo at Stadio Sant’Elia on October 31, 2016 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

12° POSTO

Un altro progetto giovane che funziona molto bene è quello del Patron Squinzi con il suo Sassuolo. Per i neroverdi uno stipendio medio di quasi 790 mila euro. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - NOVEMBER 03: Lorenzo Pellegrini #6 of US Sassuolo Calcio scores his team's second goal during the UEFA Europa League match between US Sassuolo Calcio and SK Rapid Wien at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on November 3, 2016 in Reggio nell'Emilia, Italy . (Photo by Dino Panato/Getty Images)
REGGIO NELL’EMILIA, ITALY – NOVEMBER 03: Lorenzo Pellegrini #6 of US Sassuolo Calcio scores his team’s second goal during the UEFA Europa League match between US Sassuolo Calcio and SK Rapid Wien at Mapei Stadium – Citta’ del Tricolore on November 3, 2016 in Reggio nell’Emilia, Italy . (Photo by Dino Panato/Getty Images)

11° POSTO

A metà classifica la Sampdoria di Massimo Ferrero, che garantisce in media uno stipendio di circa 815 mila euro per ogni calciatore. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

GettyImages-619305342

10° POSTO

Al decimo posto la prima proprietà internazionale della Serie A. Il Bologna del Presidente Joey Saputo garantisce uno stipendio medio di circa 840 mila euro. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

during the Serie A match between AC ChievoVerona and Bologna FC at Stadio Marc'Antonio Bentegodi on October 26, 2016 in Verona, Italy.
during the Serie A match between AC ChievoVerona and Bologna FC at Stadio Marc’Antonio Bentegodi on October 26, 2016 in Verona, Italy.

9° POSTO

Ci si avvicina al milione di euro in media e si arriva al Toro di Urbano Cairo, che ha obiettivi europei anche se spende “solamente” 875 mila euro per ogni calciatore. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

UDINE, ITALY - OCTOBER 31: Marco Benassi of FC Torino celebrates after scoring his opening goal during the Serie A match between Udinese Calcio and FC Torino at Stadio Friuli on October 31, 2016 in Udine, Italy. (Photo by Dino Panato/Getty Images)
UDINE, ITALY – OCTOBER 31: Marco Benassi of FC Torino celebrates after scoring his opening goal during the Serie A match between Udinese Calcio and FC Torino at Stadio Friuli on October 31, 2016 in Udine, Italy. (Photo by Dino Panato/Getty Images)

8° POSTO

Ultima squadra sotto la soglia del milione di euro è il Genoa di Enrico Preziosi, che con 900 mila euro di media per giocatore si piazza all’ottavo posto. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

GENOA, ITALY - NOVEMBER 06: Players of Genoa CFC during the Serie A match between Genoa CFC and Udinese Calcio at Stadio Luigi Ferraris on November 6, 2016 in Genoa, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
GENOA, ITALY – NOVEMBER 06: Players of Genoa CFC during the Serie A match between Genoa CFC and Udinese Calcio at Stadio Luigi Ferraris on November 6, 2016 in Genoa, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

7° POSTO

La Fiorentina è la prima squadra che supera, anche abbondantemente, la soglia del milione di euro. I Della Valle sborsano più di un milione e 300 mila euro per ogni calciatore. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

FLORENCE, ITALY - NOVEMBER 03: Nikola Kalinic of ACF Fiorentina celebrates after scoring a goal during the UEFA Europa League match between ACF Fiorentina and FC Slovan Liberec at Artemio Franchi on November 3, 2016 in Florence, . (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
FLORENCE, ITALY – NOVEMBER 03: Nikola Kalinic of ACF Fiorentina celebrates after scoring a goal during the UEFA Europa League match between ACF Fiorentina and FC Slovan Liberec at Artemio Franchi on November 3, 2016 in Florence, . (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

6° POSTO

La Lazio del Presidente Lotito si consolida al sesto posto con oltre un milione e 400 mila euro di media per ogni calciatore. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

NAPLES, NAPOLI - NOVEMBER 05: Balde Diao Keita his team mates of SS lazio cewilebrates after scoring the opening goal of SS Lazio during the Serie A match between SSC Napoli and SS Lazio at Stadio San Paolo on November 5, 2016 in Naples, Italy. (Photo by Marco Rosi/Getty Images)
NAPLES, NAPOLI – NOVEMBER 05: Balde Diao Keita his team mates of SS lazio cewilebrates after scoring the opening goal of SS Lazio during the Serie A match between SSC Napoli and SS Lazio at Stadio San Paolo on November 5, 2016 in Naples, Italy. (Photo by Marco Rosi/Getty Images)

5° POSTO

La riduzione del tetto ingaggi ha spinto il Milan fino al quinto posto in questa speciale classifica. Il progetto giovani funziona e le casse respirano, anche se comunque la spesa media per ogni calciatore è di quasi due milioni e 200 mila euro. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

PALERMO, ITALY - NOVEMBER 06: Gianluca Lapadula of Milan celebrates with team mates after scoring his team's second goal during the Serie A match between US Citta di Palermo and AC Milan at Stadio Renzo Barbera on November 6, 2016 in Palermo, Italy. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)
PALERMO, ITALY – NOVEMBER 06: Gianluca Lapadula of Milan celebrates with team mates after scoring his team’s second goal during the Serie A match between US Citta di Palermo and AC Milan at Stadio Renzo Barbera on November 6, 2016 in Palermo, Italy. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)

4° POSTO

Non solo differenza di fatturato, ma anche di stipendi rispetto alla Juve. Il tetto ingaggi fissato da De Laurentiis comunque funziona, visto che lotta per lo Scudetto spendendo “solamente” due milioni e 250 mila euro per ogni calciatore. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

NAPLES, ITALY - OCTOBER 26: Napoli players celebrates after scoring goal 1-0 during the Serie A match between SSC Napoli and Empoli FC at Stadio San Paolo on October 26, 2016 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
NAPLES, ITALY – OCTOBER 26: Napoli players celebrates after scoring goal 1-0 during the Serie A match between SSC Napoli and Empoli FC at Stadio San Paolo on October 26, 2016 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

3° POSTO

Poco meno di tre milioni di euro (2,9) per ogni calciatore e una crisi che ha portato all’esonero di Frank De Boer. Questi i numeri, tutt’altro che rosei, della prima Inter targata Suning, in attesa della rinascita con Pioli. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

during the Serie A match between FC Internazionale and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on November 6, 2016 in Milan, Italy.
during the Serie A match between FC Internazionale and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on November 6, 2016 in Milan, Italy.

2° POSTO

La vera anti-Juve è la Roma, non solo sul campo ma anche a livello di ingaggi. La distanza con i bianconeri è abissale, ma i quasi 3 milioni e mezzo spesi dai giallorossi per ogni calciatori sono sinonimo di grandi investimenti. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

ROME, ITALY - NOVEMBER 06: AS Roma players celebrate the goal during the Serie A match between AS Roma and Bologna FC at Stadio Olimpico on November 6, 2016 in Rome, Italy. (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)
ROME, ITALY – NOVEMBER 06: AS Roma players celebrate the goal during the Serie A match between AS Roma and Bologna FC at Stadio Olimpico on November 6, 2016 in Rome, Italy. (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

1° POSTO

Comanda e domina la Juve anche in questa speciale classifica. L’arrivo di Higuain ha portato un innalzamento del tetto ingaggi, con i bianconeri che adesso spendono oltre 4 milioni e 600 mila euro per ogni calciatore. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

VERONA, ITALY - NOVEMBER 06: Juventus FC players celebrate victory the Serie A match between AC ChievoVerona and Juventus FC at Stadio Marc'Antonio Bentegodi on November 6, 2016 in Verona, Italy. (Photo by Dino Panato/Getty Images)
VERONA, ITALY – NOVEMBER 06: Juventus FC players celebrate victory the Serie A match between AC ChievoVerona and Juventus FC at Stadio Marc’Antonio Bentegodi on November 6, 2016 in Verona, Italy. (Photo by Dino Panato/Getty Images)

BILANCIO

La Serie A, nonostante questi numeri possano sembrare importante, dimostra di essere ancora indietro rispetto alle big del calcio mondiale. Solo le prime tre italiane rientrano nella classifica delle 100 squadre (si considerano tutti i maggiori sport) che spendono di più per gli ingaggi. Il dominio americano, tra NBA e MLB è evidente, ma ben sette club di Premier League entrano nella classifica delle prime 100, con la Juve che è addirittura 41esima nel mondo e solamente ottava per quanto riguarda il calcio.

 

