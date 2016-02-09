JUVE INCEROTTATA - Non ha la piena fiducia di Allegri. Stiamo parlando di Rugani, il difensore ex Empoli, che non ha mai del tutto convinto il tecnico. Secondo Tuttosport, nonostante i cinque infortunati sarebbe un rebus la formazione della Juventus per il big match di sabato contro il Napoli. Dubbi in difesa e sui recuperi di Khedira e Asamoah, che possono stravolgere il centrocampo, ballottaggio sugli esterni e tre attaccanti: dovrà decidere Allegri. Il tecnico bianconero, come nella gara d'andata, sarebbe orientato a confermare la difesa a tre, che ha garantito l'incredibile sequenza di vittorie. A sorpresa, il grande escluso potrebbe essere Rugani. A Barzagli e Bonucci potrebbe essere affiancato Stephan Lichtsteiner. Tutto in linea con la teoria che vede un Allegri poco fiducioso: d'altra parte, anche a Frosinone, l'allenatore livornese ha preferito schierare un Chiellini acciaccato, al posto di un Rugani in piena salute.

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