Mercato Juve, Il sogno per giugno è Zirkzee, ma prima va ceduto Vlahovic

Il sogno è Zirkzee

L'attaccante ha attirato l’attenzione di tutti, in particolar modo della Juventus che lo ha individuato come ideale completamento dell’attacco. Un discorso per la prossima estate, dato che a gennaio il Bologna non non si priverà a gennaio del suo miglior giocatore. Non sarà facile per i bianconeri strappare l'attaccante ai felsinei che un anno e mezzo fa hanno investito 8,5 milioni di euro per prelevarlo dal Bayern Monaco.