Mercato Juve | L’ultima idea per sostituire Pogba porta a Koopmeiners

La dirigenza bianconera è al lavoro per sostituire il francese squalificato per doping. Il preferito è l'olandese della Dea

Per sostituire l'estro di Pogba, la Juventus starebbe pensando concretamente a Teun Koopmeiners , 25 anni, centrocampista dell’Atalanta e della Nazionale olandese. Non si tratta di una novità: sono già un paio d’anni che le sirene bianconere si sono attivate su questo profilo. Il tuttofare di Gasperini sa giocare a calcio, è in grado di occupare diverse posizioni ed in più ha un discreto feeling col gol. La Dea però lo valuta tanto: si parla di una cifra attorno ai 50 milioni di euro .

Due cessioni per finanziare il colpo

Al netto della ricapitalizzazione il club bianconero non ha possibilità di spendere così tanti soldi, ancor meno a gennaio. Tuttavia, come stiamo vedendo, la società piemontese ha un bel patrimonio di calciatori che si stanno valorizzando sia a Torino che in giro per lo Stivale. Due di questi sono Iling jr e Soulé. Dalla loro cessione si potrebbe ricavare un gruzzoletto da girare all’Atalanta per arrivare a Koopmeiners.