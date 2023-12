Calciomercato Juve: il punto sul centrocampista e l’idea difensore centrale

Giuntoli è al lavoro per trovare dei rinforzi a gennaio per consentire alla squadra di puntare ai suoi obiettivi

Come riportato da Gianluca di Marzio, non sarebbe percorribile la pista che porterebbe a Koopmeiners , blindato dall'Atalanta che non ha intenzione di cederlo. Il nome più caldo circolato nelle ultime ore è quello di Kalvin Phillips, messo ufficialmente sul mercato da Pep Guardiola. Il terzo nome, invece, tra i papabili, è quello di Pierre-Emile Hojbjerg . Ma che al momento resta solo una delle opzioni.

Anche per il reparto difensivo, la dirigenza della Juventus sembra essere piuttosto attiva sul mercato. L'interesse dei bianconeri è ricaduto su Tiago Djalò del Lille che, però, avrebbe come destinazione preferita quella di Milano, sponda Inter. I nerazzurri si sono mossi in anticipo rispetto alla Juve che proverà comunque a convincere il giocatore già nel mese di gennaio, per poi mandarlo in prestito fino a fine stagione.