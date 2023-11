Mercato Juve | Obiettivo rinforzare la difesa: idea Buongiorno per giugno

La dirigenza bianconera starebbe pensando al capitano del Torino come obiettivo principale per rinforzare la retroguardia in estate

La Juventus ha sempre puntato sulla difesa. Una retroguardia granitica ha sempre concesso ai bianconeri la forza di vincere campionati e coppe internazionali. Non è un caso che la squadra di Allegri si sia ritrovata come prestazioni quando è tornata a tenere la porta inviolata e a concedere poche occasioni agli avversari. Per questo motivo, la dirigenza bianconera è al lavoro per rinforzare il reparto a gennaio.

Idea Buongiorno — L'ottima prestazione di Alessandro Buongiorno contro l'Ucraina non è passata inosservata in Serie A. Secondo Sport Mediaset, il difensore del Torino si è preso la difesa della Nazionale e ha spinto la Juventus a pensare a lui come raccontato da La Repubblica. Un movimento che potrebbe pensare a un dopo Chiellini. La difficoltà è la fede granata del centrale che già in estate aveva rifiutato la corte dell'Atalanta per rimanere capitano del Torino.

