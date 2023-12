Nuovo summit per Teun Koopmeiners: resta da convincere l’Atalanta

Il centrocampista dei bergamaschi è in cima alla lista dei desideri per la mediana bianconera. La Dea spara alto

Dopo la vittoria fondamentale contro il Napoli, la Juve rimane attenta al mercato. In attesa di concludere il 2023 sul campo, il club bianconero è già alla ricerca di nuovi innesti da consegnare a mister Massimiliano Allegri. Il primo tassello da riempire sarebbe quello del centrocampista e ieri alla Continassa, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport , ci sarebbe stato un incontro fra Giuntoli e Manna per arrivare a Teun Koopmeiners dell'Atalanta .

La Dea spara alto

L'obiettivo è tra i più seguiti del campionato. Ci sarebbero diversi ostacoli da superare prima di arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Innanzitutto, si legge, non è facile convincere il club nerazzurro a vendere uno dei suoi pezzi pregiati in quanto l'olandese è uno dei giocatori cardine per il gioco di mister Gian Piero Gasperini. La richiesta è di 50 milioni.