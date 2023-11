Mercato Juve, Nicolussi Caviglia via a gennaio? La Salernitana preme

Il centrocampista bianconero ha fin qui trovato poco spazio in Serie A con la Vecchia Signora. L'idea è quella di un ritorno in prestito

Nonostante l'ingresso in Juventus-Cagliari, a distanza di quasi 4 anni dall'ultima volta in bianconero, Nicolussi Caviglia rimane uno dei possibili partenti già nel mercato di gennaio. Un'uscita per trovare più spazio e dare più continuità al suo percorso di crescita. Cosa che sta funzionando a Frosinone con Barrenechea, Soulè e Kajo Jorge.