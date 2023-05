Juve, Sergej Milinkovic-Savic resta nel mirino dei bianconeri

L'idea potrebbe essere accogliere il centrocampista biancoceleste in cambio dei due classe 2003 Fabio Miretti e Matias Soulé . Quest’anno stanno i due giovani crescendo molto sotto la guida di Allegri e si stanno mettendo in mostra con la prima squadra. La Juventus aggiungerebbe anche un conguaglio economico , per convincere Claudio Lotito a cedere il numero 21 biancoceleste.

Il colpaccio di mercato potrebbe essere proprio questo. Il centrocampista della Lazio con ogni probabilità non rinnoverà con i biancocelesti e il suo contratto scadrà tra poco più di un anno. Per evitare di fare passi falsi e perderlo a parametro zero, Lotito dovrà prendere una decisione alla svelta. Certo è che al Sergente le pretendenti non mancano e non è escluso che possa lasciare la Serie A per una nuova avventura magari in Premier League.