Juve, Allegri sceglie Hojlund in caso di partenza di Vlahovic

La Juventus si starebbe già guardando attorno in caso di partenza di Vlahovic: mister Allegri gradirebbe l'arrivo in bianconero di Hojlund

A poche settimane dal termine della stagione sportiva, la Juventus vive incertezze contrastanti riguardo l'esito finale della stagione. Da una parte, i bianconeri sognano l'approdo in finale ed un eventuale vittoria dell'Europa League. Dall'altra, continuano a preoccupare gli strascichi che l'esito del processo plusvalenze potrebbe lasciare. Sul campo, la Vecchia Signora ha ipotecato la qualificazione alla prossima Champions League, ma la sentenza potrebbe ribaltare il verdetto acquisito. Aspettando una penalizzazione, compito degli uomini allenati da mister Allegri sarà quello di ottenere più punti possibile nelle ultime tre partite di campionato. La speranza potrebbe essere quella di chiudere così in ogni caso nelle prime quattro posizioni. Così fosse, ma anche indipendentemente da ciò, la Juventus potrebbe cominciare a programmare anche il calciomercato della prossima stagione.

Sul calciomercato in uscita, uno dei giocatori sotto la lente d'ingrandimento è Dusan Vlahovic . L'attaccante serbo prelevato un anno e mezzo fa dalla Fiorentina ha sin reso verosimilmente meno di quanto originariamente si aspettasse. E la sua presenza nella rosa della Juventus della prossima stagione non è scontata, sia con o senza la Champions League. In caso i bianconeri ne fossero estromessi, potrebbe essere il sacrificio di calciomercato. Se invece la partecipazione fosse confermata, non è detto che ci si affiderà ancora a lui. In caso di partenza, secondo calciomercato.com, mister Allegri avrebbe una preferenza: Rasmus Hojlund . Il giovane prospetto dell' Atalanta , avrebbe incantato il tecnico livornese, ma la sua valutazione si aggirerebbe già attorno ai 40 milioni di euro.

Hojlund soluzione di Allegri

Considerato da molti l'erede di Haaland, l'ex Sturm Graz è già un pezzo pregiato del calciomercato. Per l'Atalanta non sarà semplice resistere alla schiera di squadre interessate e con l'offerta giusta potrebbe cedere il cartellino del giocatore. La Juventus, per potersi inserire nella trattativa, necessita di risorse pronte, che potrebbero essere quelle derivanti dal sacrificio di Dusan Vlahovic. In Italia, la principale antagonista sul giocatore sembrerebbe il Napoli Campione d'Italia. Anche i partenopei difficilmente potrebbero però pensare a Hojlund senza un sacrificio. In questo caso il nome in uscita sarebbe quello di Victor Osimhen, che potrebbe essere tentato dalle sirene di mercato. Infine, attenzione anche al Barcellona, alla ricerca di un vice Levandowski.