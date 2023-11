Mercato Juventus, si insiste per Kalvin Philips: il City lo libererà a gennaio

In casa bianconera si lavora sempre per trovare dei rinforzi in vista del mercato di gennaio. Tra i tanti giocatori che la Juve ha nel mirino, spunta un centrocampista inglese del Manchester City, che fin qui ha avuto poco spazio. Stiamo parlando di Kalvin Phillips , centrocampista classe 95 della nazionale inglese.

Obiettivo Philips

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il calciatore gradirebbe la destinazione di Torino. Per lui, il posto da titolare vorrebbe dire arrivare in forma in vista dell'Europeo, obbiettivo che il giocatore si è dato. Per quanto riguarda la formula, si penserebbe ad un prestito secco per sei mesi, da gennaio a giugno. La dirigenza è ora al lavoro con l'entourage del giocatore.