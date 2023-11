Mercato Juventus | Derby d’Italia anche per il baby fenomeno Ouedraogo

Secondo Tuttosport è lotta serrata sul mercato per Assan Ouedraogo, 17enne centrocampista tedesco che si sta mettendo in luce nella Serie B tedesca con la maglia dello Schalke 04. Su di lui, infatti, ci sono Juventus e Inter, in lotta per accaparrarsi il talento. Ouedraogo è legato da un contratto con lo Schalke in scadenza nel 2027, ma nell'attuale accordo è prevista una clausola di 12 milioni esercitabile dal prossimo 9 maggio, giorno in cui il giocatore compirà 18 anni. Per portarlo via già a gennaio invece, scrive Tuttosport, servono più di 20 milioni.