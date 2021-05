Calciomercato Juventus – Rivelazione in diretta: “Sanno che è fatta”

In questi giorni che ci separano dalla fine del campionato, sui giornali trovano comunque largo spazio le vicende di mercato. La premessa che siti e quotidiani cartacei si premurano di fare sempre è che il futuro di tutti i club europei sarà condizionato dal loro approdo o meno in Champions. Tuttavia la dirigenza della Juventus non può aspettare la fine di maggio per prendere delle decisioni vitali per il proprio destino. La notizia che è arrivata in queste ore confermerebbe che alcune scelte sarebbero già state fatte. Si starebbe aspettando soltanto il momento più opportuno per renderle pubbliche<<<