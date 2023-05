Calciomercato Juve – Forte interessamento del Chelsea per Vlahovic

La permanenza di Dusan Vlahovic alla Juventus sarebbe tutt'altro che certa: il Chelsea sarebbe pronto a presentare un offerta ai bianconeri

redazionejuvenews

Il calciomercato della Juventus è ad oggi un grande punto interrogativo. Le incertezze dovute prevalentemente a questioni extra calcistiche starebbero impedendo al club bianconero di progettare con chiarezza il futuro. Sarebbero tanti i dubbi sul futuro di molti giocatori, ma questi non troveranno risposta sino al termine della stagione. Oltretutto, va definita la questione direttore sportivo; ruolo ancora vacante nonostante le voci che vogliono Cristiano Giuntoli alla Juventus. Da sbrogliare c'è un oltre la scelta sul tecnico Massimiliano Allegri, la cui conferma sarebbe in bilico. Solo allora i bianconeri potranno definire in entrata o uscita il calciomercato. Intanto, notizie dall'Europa vorrebbero un Vlahovic più distante dalla Vecchia Signora.

Chelsea su Vlahovic — Secondo il quotidiano spagnolo Espn, il Chelsea farebbe sul serio per Vlahovic. L'attaccante della Juventus sarebbe in cima alla lista dei desideri dei Blues. Si parlerebbe di un offerta di 80 milioni di euro: una cifra che non stupirebbe, considerate le possibilità economiche del facoltoso club di Premier League. Insieme a Chiesa, la punta serba è probabilmente il più importante pezzo pregiato della rosa bianconera. Ma così come l'esterno ex Fiorentina, anche il rendimento di Vlahovic sarebbe considerato altalenante. Dal suo approdo in bianconero, l'attaccante ha realizzato 24 gol in 63 presenze. Numeri accettabili, se non venisse considerato quanto la Juventus ha investito per il giocatore.

Un tesoro per la Juventus — Il rendimento di Vlahovic potrebbe essere un motivo che potrebbe spingere la Juventus ad accettare un offerta come quella presunta del Chelsea. Il calciatore sarebbe inoltre oggetto d'interesse anche di altri club, Atletico Madrid e Bayern Monaco su tutti. Difficilmente però potrebbero arrivare a pareggiare o anche solo avvicinarsi a un offerta come quella che potrebbero proporre i Blues. In questa fase storica, appare complicato poter duellare con qualsiasi squadra del campionato inglese quando essa è decisa all'acquisto di un giocatore. Dall'altra parte, senza la Champions League la cessione di Vlahovic potrebbe finanziare la campagna acquisti della prossima stagione. Ma anche con la Juventus in Coppa dei Campioni, la conferma del giocatore serba non è certa. Lo stesso attaccante è parso piuttosto nervoso in campo, segno di una serenità che sta mancando da troppo tempo.