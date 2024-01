Accordo trovato per il prestito secco di Huijsen: oggi a Roma per le visite

Il centrale bianconero estenderà il suo contratto di un anno con la Juve per poi andare a giocare 6 mesi in prestito ai giallorossi

Inizialmente, la Juventus avrebbe preferito il prestito al Frosinone in modo da non cederlo in prestito ad una diretta concorrente e anche considerato che i gialloblù avrebbero garantito un maggiore minutaggio al difensore. Tuttavia, pur di convincere la dirigenza bianconera, Huijsen ha deciso di prolungare prima il proprio contratto con il club fino al 2028. Il classe 2005 è atteso in giornata a Roma per le visite mediche di rito. Nella trattativa è stato inserito anche il giovane Cherubini che farà il percorso inverso del centrale olandese.