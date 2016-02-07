100 MILIONI - Per Pogba forse 100 milioni non bastano più, come riporta la Gazzetta dello Sport. Con 31 presenze è il 3° giocatore più utilizzato da Allegri dopo Bonucci e Dybala. Gli occhi dell'Europa addosso: 100 milioni non bastano più per tentare la Juventus.

_________________________________________________________________________________

Resta collegato tutto il giorno con Juvenews.eu. A partire da metà mattinata, tutte le news di Rassegna Stampa e non solo. Leggi tutti i quotidiani in chiave bianconera con un semplice clic. A tua disposizione La Gazzetta dello Sport e naturalmente Tuttosport. Juvenews.eu ti aspetta inoltre con la sua diretta live, le voci del pre e post partita e il commento in occasione di ogni gara ufficiale e amichevole della nostra Juventus. Vivi le partite della Vecchia Signora, condividi i nostri articoli, fai girare la voce, inserisci la tua mail e commenta gli articoli. Accendi la tua passione bianconera con Juvenews.eu e visita la nostra pagina facebook: https://www.facebook.com/Juvenews.eu.