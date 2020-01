Zorc: “Non è un segreto che pensiamo a Emre Can, decideremo nei prossimi giorni”

TORINO – Il direttore sportivo del Borussia Dortmund Michael Zorc ha parlato in conferenza stampa del centrocampista della Juventus Emre Can. Queste le sue parole circa l’interesse dei gialloneri sul giocatore: “Non è rimasto molto tempo. Non è un segreto che stiamo pensando a lui, anche se non abbiamo preso ancora alcuna decisione. Uno o due trasferimenti possono ancora avvenire domani così come possono non succedere”. Ma attenzione perché proprio poco fa è arrivato un altro pesantissimo annuncio di mercato: rispunta un’ipotesi clamorosa! >>>VAI ALLA NOTIZIA