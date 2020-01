Zorc (ds Borussia Dortmund): “Emre Can? Osserviamo possibili occasioni”

TORINO- Michael Zorc, ds del Borussia Dortmund, ha parlato ai microfoni di DAZN del possibile passaggio in giallonero di Emre Can, ormai fuori dai piani tecnici della Juventus. Il dirigente tedesco, pur senza esporsi troppo, non ha neanche voluto nascondersi: “Leggo ogni giorno molte notizie riguardo questo possibile affare. Da parte mia non c’è alcun commento da fare. I profili in entrata devono essere corrispondenti a determinati requisiti economici. Valutiamo qualsiasi occasione ci si possa presentare”.