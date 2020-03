Zoff: “Il rinvio di Juve-Inter ha creato problemi a non finire”

TORINO- Dino Zoff, ai microfoni di Radio Rai, ha commentato il rinvio di Juventus-Inter: “Rinviare Juve-Inter ha creato problemi a non finire. Sarebbe stato meglio fare una sosta per tutti, in questo modo invece si falsa il campionato. Lazio favorita? No, però sicuramente i biancocelesti si stancheranno di meno rispetto alle avversarie, visto che non hanno neanche le coppe da giocare. Al di là di questo, si è creato un po’ di scompiglio con situazioni poco chiare”.

