Zhang deferito dalla Procura Federale

TORINO – Lo sfogo di Steven Zhang, che su Instagram ha inveito contro Dal Pino, non è passato in alcun modo inosservato. Il presidente del club nerazzurro – come racconta il Corriere dello Sport in prima pagina – è stato deferito dalla Procura Federale per le offese al numero uno della Lega Calcio. La dirigenza dell’Inter è stata tra le più animate nelle proteste per le decisioni prese sulla gestione del calendario in relazione all’emergenza Coronavirus, e proprio Zhang si è reso protagonista delle esternazioni più violente, forse fuori luogo, in particolare contro il presidente della Lega, Carlo Dal Pino.

