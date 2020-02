Zeman: “Juve-Fiorentina? I rigori ci potevano stare, al VAR hanno deciso così”

TORINO- Intervenuto a margine della premiazione per la Panchina d’Oro, anche Zdenek Zeman ha voluto dire la sua sugli episodi di Juventus-Fiorentina, che hanno fatto scatenare la protesta della dirigenza viola: “Ho visto la partita e secondo me quelli assegnati sono rigori che ci potevano stare. Arbitro e VAR hanno deciso così. Ci sono state tante cose in passato, una volta era tutto un comprare. Vanno trovate situazioni chiare, ma alcune non lo sono per l’arbitro e neanche per il VAR. Ripercussioni? La Fiorentina vincerà la prossima partita e non ci saranno più problemi”.