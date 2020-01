TORINO – L’ex allenatore Zdenek Zeman ha parlato intervistato dai microfoni di TMW della Juventus.

“È una squadra difficile da migliorare. Manca Chiellini ma rientrerà. De Ligt? Le difficoltà iniziali ci sono per tutti quelli che vengono dall’estero. Ci sono state anche per Platini e Maradona. La Champions? Credo che ancora sia dietro alle inglesi e al Psg e le spagnole sono più abituate e hanno qualcosa in più a questi livelli.”