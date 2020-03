TORINO- Paula De La Fuente, consorte dell’ex capitano e bandiera interista Javier Zanetti, ha detto la sua sul rinvio del match con la Juve. Il tutto tramite un messaggio sul proprio profilo Instagram ufficiale: “Incredibile la gestione della Lega, troppo evidente e senza senso. Per la Uefa sì a Milano, e la Lega decide che no a Torino? E poi, già deciso questo rinvio e no quello precedente? Sempre la stessa storia”.

