Zaniolo, Roma pronta a blindarlo

TORINO- Terminata in anticipo la stagione a causa della rottura del crociato, Nicolò Zaniolo è al lavoro per tentare il tutto per tutto per essere presente ai prossimi Europei. Una manifestazione che potrebbe consentire alla Juve di valutare la ripresa dell’attività da parte del ragazzo, prima di tentare un nuovo affondo. Una soluzione che, però, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non incontrerebbe il gradimento della nuova proprietà della Roma, pronta a fondare un nuovo progetto sul talento scuola Inter.

