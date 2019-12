Zaniolo, nuovo assalto di Paratici in estate

TORINO- Dopo una prima stagione a buoni livelli, Nicolò Zaniolo si sta confermando in questa sua seconda annata tra le file della Roma. Il centrocampista scuola Inter è ormai un intoccabile dell’undici di mister Fonseca, che naturalmente spera di poterlo allenare ancora per molto tempo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, però, non sarebbe da escludere una partenza del giovane talento in estate. Il ds della Juventus Fabio Paratici, infatti, è grande ammiratore del ragazzo e potrebbe tentare un nuovo e più convinto assalto per portarlo a vestire la maglia bianconera.