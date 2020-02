Zanini: “La Juve ha bisogno di giocare partite importanti, arriverà vicina alla Champions”

TORINO – L’ex calciatore Nicola Zanini, oggi allenatore dell’Este, ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Sportiva.

“Io penso che la Juve arriva da 8 scudetti consecutivi, partite come quella di Verona hanno stancato tra virgolette, hanno bisogno di giocare partite importanti, secondo me la Juve andrà molto vicina alla vittoria della Champions, in campionato farà più fatica, negli ultimi due anni non hanno fatto neanche la festa scudetto mi sembra di ricordare. I giocatori hanno bisogno di stimoli importanti per questo Sarri ha alternato partite importanti ad altre meno già stasera contro il Milan vedremo una Juve diversa.”

