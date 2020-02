Zambrotta compie 43 anni: gli auguri della Juventus

TORINO- Giornata di festa per Gianluca Zambrotta, che compie oggi 43 anni. L’ex terzino, campione del mondo con l’Italia nel 2006 in Germania, è stato per anni una colonna della difesa della Juventus, con cui ha vinto più volte in campo Nazionale. 297 gare e 10 reti dal 1999 alla tormentata estate del 2006, in cui decise di lasciare i bianconeri per accasarsi al Barcellona. La Vecchia Signora, tramite i propri social, ha voluto fargli gli auguri:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<