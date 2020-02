TORINO- Ai microfoni di Radio24, l’ex allenatore juventino Alberto Zaccheroni ha commentato la situazione attuale in casa Juve: “Se valutiamo i giocatori uno per uno, mi sembra che la squadra sia in calo rispetto ai tempi passati. Si stanno adagiando troppo e, più che un atteggiamento collettivo, le soluzioni sembrano provenire solamente dall’orientamento e dalle giocate messe in campo dai solisti”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<