Youth League, il Real si oppone al viaggio in Italia

TORINO- Mentre i campionati a tutti i livelli sono sospesi fino al 3 aprile a causa dell’emergenza Coronavirus, le competizioni UEFA, al momento, vanno verso il giocarsi a porte chiuse. Discorso valido anche per la Youth League, in cui è impegnata la Juventus under19, che dovrà fronteggiare il Real Madrid negli ottavi di finale. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, però, c’è una forte opposizione da parte del club blanco a sbarcare in Italia per la situazione che si sta vivendo. La richiesta sarebbe quella di un rinvio o di giocare in campo neutro, con il ritiro dalla competizione come ultima spiaggia.

