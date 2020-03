TORINO- L’emergenza Coronavirus sta causando numerosi disagi al mondo del calcio a tutti i livelli. Ne risente anche la Juventus under19 che, in queste ore, potrebbe veder saltare ufficialmente il match di Yout League contro il Real Madrid previsto per domani. A causa del blocco dei voli per la Spagna e dalla Spagna, infatti, i giovani blancos avrebbero problemi a raggiungere Torino.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<