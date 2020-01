Young lancia la sfida: “Voglio lo scudetto, Conte un allenatore fantastico”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, il neo interista Ashley Young ha parlato del suo adattamento in nerazzurro, lanciando allo stesso tempo la sfida alla Juve, rivale in campionato: “Staff e compagni mi hanno fatto subito sentire a mio agio qui. Ho avuto la possibilità di unirmi all’Inter e non ho voluto lasciarmela sfuggire, anche perchè a Manchester non stavo giocando. Loro volevano farmi andare via in estate, ma io volevo giocare fin da subito. Conte? Un allenatore fantastico, ha grandi ambizioni e sa come si fa per vincere. Voglio lo scudetto e altri trofei e penso che molto presto potremo alzarli”.