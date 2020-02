Winter: “Scudetto? Dico Juve. Il Ronaldo brasiliano superiore a Cr7”

TORINO- Aaron Winter, ex centrocampista di Inter e Lazio, ha parlato ai microfoni di Trud.bg della lotta scudetto: “Spero vivamente che l’Inter possa tornare a vincere il campionato, ma più probabilmente sarà di nuovo la Juve a vincere. I bianconeri sono ancora i favoriti al titolo. Ronaldo? Entrambi i Ronaldo sono due giocatori unici, ma per me il brasiliano era superiore a Cristiano. Gli infortuni ne hanno frenato la carriera, altrimenti avrebbe vinto molto di più”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<