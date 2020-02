Willian: “Situazione complicata, non so se rimarrò al Chelsea”

TORINO- Willian, attaccante brasiliano del Chelsea e nel mirino della Juventus per giugno, ha parlato del proprio futuro ai microfoni di Esporte Interativo: “Il Chelsea mi ha offerto un rinnovo di due anni e ha comunicato che non cambierà la propria offerta. Da parte mia, invece, speravo in un’offerta di prolungamento di almeno tre anni. La situazione è complicata, non so davvero se alla fine, per me, sarà possibile restare in questa squadra”.

