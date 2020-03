TORINO- Viste le difficoltà riscontrate sulla strada del rinnovo di contratto, Willian potrebbe davvero lasciare il Chelsea a parametro zero il 30 giugno. L’esterno brasiliano è seguito con interesse dalla Juventus, pronta a ricomporre la coppia con Sarri che a Londra ha portato alla conquista dell’Europa League. Come riportato dal quotidiano britannico The Telegraph, però, i bianconeri dovranno prima battere la concorrenza del Bayern Monaco.