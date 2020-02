Willian si allontana: il rinnovo è la prima opzione

TORINO- Non arrivano buone notizie per la Juventus sul fronte mercato. Il club bianconero, sulle tracce di Willian da diversi mesi, rischia infatti di veder sfumare il possibile arrivo del brasiliano a Torino. Come riportato da ESPN, infatti, il 31enne, pur affascinato dall’opzione di lavorare nuovamente vicino a Maurizio Sarri, vorrebbe rinnovare il proprio contratto con il Chelsea in scadenza a giugno. Decisiva la volontà della famiglia, che non vorrebbe spostarsi da Londra.