Willian esclude la cessione: “Felice al Chelsea, la mia famiglia sta bene a Londra”

TORINO- Accostato alla Juve in questi mesi, il brasiliano Willian ha escluso una sua cessione ai microfoni di The Player’s Tribune: “Sono al Chelsea da ormai sei anni e sono felice qui. Mia moglie e le mie figlie stanno bene a Londra e non vogliono lasciarla. Certo, il Brasile è il Brasile, è casa nostra, ma qui ci troviamo molto bene. Voglio che le mie figlie crescano qui. E poi, ormai, ho superato anche le domande del test per ottenere la cittadinanza inglese”.

