Vucinic: “Juve favorita con il Lione, la squadra ha una rosa importante”

TORINO- Intervenuto negli studi di Tiki Taka, l’ex attaccante bianconero Mirko Vucinic ha detto la sua sulla situazione in casa Juve: “La squadra è favorita contro il Lione, anche se non sarà una partita facile perchè la Champions resta sempre un’incognita. Sarri ha a disposizione una rosa ampia, chiunque va in campo è un campione. Conte? Agnelli, con la sua intervista, ha voluto solamente sottolineare quanto Antonio abbia dato alla Juventus”.

