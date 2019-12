Vucinic carica la Juve: “Fino alla fine”

TORINO – Questa sera la Juventus giocherà a Riyad la finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio di Simone Inzaghi.

Gli uomini di Sarri vogliono vendicarsi per la sconfitta subita in campionato all’Olimpico due settimane fa, e per i bianconeri farà il tifo anche un loro ex giocatore: Mirko Vucinic infatti, ex attaccante della Juventus, ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae insieme a Pirlo sollevare la Supercoppa Italiana vinta nel 2012 a Pechino contro il Napoli, accompagnata da una didascalia che non lascia spazio ad interpretazioni: “Fino alla fine”.