Vieri: “La Juve può batterle tutte”

TORINO – L’ex attaccante della nostra Serie A Christian Vieri, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della Juve.

La Juve può vincere contro chiunque: perché ha grandi giocatori e ha Cristiano Ronaldo. Con lui, non ci sono limiti. La Juve e’ un po’ Ronaldo dipendente. Ma dove sta la sorpresa? Il Barcellona non è Messi dipendente? E se non gioca Lukaku, l’Inter non lo sente? Morata lo seguo da anni. Prima era più un concretizzatore da area, adesso gioca di più con la squadra e per la squadra: tiene palla, sa quando darla, la aiuta ad attaccare. E’ migliorato tanto, ma il motivo è semplice: ha fatto tantissima esperienza in giro per l’Europa. Dybala e abbondanza sono problemi del nostro amico Andrea Pirlo: ‘sta patata se la pela. Pirlo se non avesse meritato la Juve non lo avrebbero messo lì. Vuol dire che hanno fiducia nelle sue idee: ora deve finire di trasmetterle alla squadra”.