Vidal, smentite su un ritorno in bianconero

TORINO- Il futuro di Arturo Vidal è sempre più lontano da Barcellona. Il rapporto tra il centrocampista cileno e il tecnico Ernesto Valverde sarebbe infatti arrivato ai minimi storici e non si esclude una partenza già durante la finestra di mercato invernale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe sempre attiva per riunire il ragazzo e il suo ex tecnico Antonio Conte, che ne avrebbe richiesto espressamente l’acquisto già la scorsa estate. Operazione che, se si dovesse completare, non toccherebbe la cifra di 20 milioni di euro richiesta dal club blaugrana. Nelle ultime ore, anche la Juventus sarebbe stata accostata al numero 23, ma i bianconeri hanno seccamente smentito la possibilità di un ritorno sotto la Mole.