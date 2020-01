Vidal re dei tackle: 546 in serie A nei suoi anni alla Juve

TORINO- Arturo Vidal, nel corso della prossima finestra di mercato invernale, potrebbe fare il suo ritorno in serie A. Il centrocampista cileno, in rotta con l’ambiente del Barcellona, è infatti nel mirino dell’Inter, che punta a riformare la coppia con il tecnico Antonio Conte. Un duo che, durante gli anni alla Juve, ha fatto faville, come dimostrato dai dati riportati da Opta. Il numero 23, infatti, è il vero e proprio re dei tackle. Durante la sua esperienza nel nostro campionato, infatti, ne ha messi a segno ben 546 in 124 presenze, che lo portano al primo posto nella classifica dei centrocampisti con almeno 10 partite giocate.