Vidal, pronta l’offerta dell’Inter. E la Juve…

TORINO- In casa Barcellona ci si prepara ad una mini rivoluzione nel mercato di gennaio. Almeno un centrocampista di quelli presenti in rosa, infatti, dovrà lasciare la Catalogna per trovare una nuova sistemazione. L’indiziato principale è Arturo Vidal, seguito ormai da diverso tempo dall’Inter che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta da 12 milioni. Negli scorsi giorni, anche la Juve era stata data per interessata alla situazione del centrocampista cileno, ma i bianconeri sembrano più orientati a completare lo scambio Emre Can-Paredes con il Psg. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è esplosa all’improvviso un’altra clamorosa notizia che sta facendo il giro del web. Sì, è tutto vero: confermata la bomba di Natale! >>>VAI ALLA NOTIZIA