Vidal, parla Zanetti: “Giocatore di personalità, vedremo cosa accadrà in futuro”

TORINO- Negli scorsi giorni circolavano rumors riguardo un clamoroso ritorno di Arturo Vidal alla Juventus, in cerca di un centrocampista che possa rimpiazzare l’infortunato Khedira e il partente Emre Can. Il cileno, però, appare al momento più vicino all’Inter, che non ha chiuso le porte all’affare. Anzi, ai microfoni di ESPN, il dirigente nerazzurro Javier Zanetti ha dichiarato: “C’è un mese di tempo, vedremo come andrà il mercato. Vidal è un grande giocatore, ha molta personalità. Potrebbe alzare ulteriormente il livello della squadra, che è già molto buono”.