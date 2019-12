Vidal, nuovo derby d’Italia all’orizzonte

TORINO- Ancora da sciogliere i nodi sul futuro di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, che gode di un’ottima fama all’interno dello spogliatoio del Barcellona, non è al centro del progetto tecnico di Ernesto Valverde, che non si opporrebbe ad una sua partenza. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe sempre in vantaggio in caso di una sua cessione a gennaio, vista la presenza del mentore Conte in panchina. La Juve, però, starebbe pensando al clamoroso ritorno sotto la Mole, così da sopperire al meglio alla probabile cessione di Emre Can.