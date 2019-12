Vidal, manovra di disturbo per chiudere su Kulusevski

TORINO- Negli ultimi giorni, Arturo Vidal è uno dei nomi più chiacchierati sul mercato. Il centrocampista cileno è stato accostato anche ad un clamoroso ritorno alla Juventus che, però, non sarebbe mai stata realmente interessata. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che riferisce di un interessamento concreto solo da parte dell’Inter. Le voci di un ritorno del numero 23 a Torino, infatti, sarebbero state solo una manovra di disturbo per consentire al ds Fabio Paratici di chiudere la trattativa con l’Atalanta per Kulusevski.