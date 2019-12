Vidal, manovra di disturbo o reale interesse?

TORINO- Bloccata la partenza di Ivan Rakitic, ritenuto fondamentale dal tecnico Valverde, il Barcellona sarebbe invece disponibile a privarsi già a gennaio di Arturo Vidal. Il cileno e l’allenatore spagnolo non hanno infatti un ottimo rapporto e non è da escludersi un ritorno in Italia, dove lo aspettano Juventus e Inter. E, proprio lo scontro di mercato tra le due compagini, è stato ripreso quest’oggi sulle pagine del Corriere della Sera. Secondo il quotidiano, infatti, quella dei bianconeri potrebbe essere una semplice manovra di disturbo verso una rivale che potrebbe rinforzarsi ulteriormente in ottica scudetto.